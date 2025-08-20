ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ

<p><strong>ಟೆಲ್ ಅವೀವ್:</strong> ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>22 ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>‘ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಎಯಾಲ್ ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ವಸತಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>