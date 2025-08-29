Gaza: ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಗಾಜಾ ನಗರ:</strong> ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಗಾಜಾ ಸಿಟಿಯನ್ನು ‘ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧ ವಲಯ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸೇನೆ ತಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2023ರ ಅ.7ರಂದು ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಗರಿಕರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ತಡೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೇನೆ ವಾಪಸು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ, ‘ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಮಾಸ್ ಅಪಹರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ವಾಪಾಸು ತರುತ್ತೇವೆ. ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಶವ ವಶಕ್ಕೆ:</strong> ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ, ಹಮಾಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಶವವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>