ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: ಯೆಮನ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಲವು ಸಚಿವರ ಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಸನಾ (ಯೆಮನ್):</strong> ಹುಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯೆಮನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸನಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ಸಚಿವರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಥಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹ್ದಿ ಅಲ್–ಮಷತ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಥಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.</p><p>ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಷತ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಹ್ಮದ್ ಘಲೆಬ್ ಅಲ್–ರಾಹ್ವಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಯೆಮನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮದ್ ಮೊಫ್ತಾ ಅವರು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅವರಿಗೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹುಥಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಸಂಘಟನೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.</p>