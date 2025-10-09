<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆಯ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಉತ್ಸವದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ 40 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ (ಬರ್ಮಾ) ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಸಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಗ್ ಯು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ 2021ರಿಂದ ಮಿಟಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾಡಳಿತವಿದೆ.</p><p>ಚಾಂಗ್ ಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಸೇನೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಸ್ಫೋಟದ ಭೀಕರತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 40 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಧ, ಅದೇ ಊರಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾವು–ನೋವಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಂತರಿಕ ಬಂಡುಕೋರ ಧಂಗೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸೇನೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ ಯೋಧರ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.</p><p>2021ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ 1700 ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2000 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ, 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 137 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, 76 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 28 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>