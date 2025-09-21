ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನೇಪಾಳ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ 72 ಮಂದಿ ಸಾವು: ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಕಾರ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
Nepalprotest

