ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಳವಳಿ,ಟ್ರಂಪ್‌ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಉತ್ತರ: ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂಜಾತ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಗೆಲುವು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ವೇಣು ರಾಜಮಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು’ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದು ಸಹ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೌಮೊ ಅವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಮ್ದಾನಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವೇಣು ರಾಜಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಮ್ದಾನಿ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>