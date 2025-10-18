ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಕ್ವೆಟ್ವಾ:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜಿಯಾರತ್ ಬಳಿ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ (ಎಸಿ) ಪುತ್ರನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಯಾರತ್ನ ಎಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="title">‘ಎಸಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಲಾಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>