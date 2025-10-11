ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ: 23 ಸಾವು

ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ತೆಹ್ರೀಕ್‌–ಎ–ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:10 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:10 IST
ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಫ್ಗನ್‌ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅವಿತಿರಲಿ. ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹನೆಗೂ ಮಿತಿ ಇದೆ
ಖ್ವಾಜಾ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಆಸಿಫ್ ಪಾಕ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ
pakistanaTerrorAttack

