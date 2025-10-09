<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ: ‘</strong>ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ವಿಮಾನ ಪತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಿದೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ‘ದುರಂತ’ ಎಂದು ಕರೆದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ–ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಆಲಿಯೇವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ದುರಂತದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 67 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಕಜಕಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 38 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತುಸು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡವು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಮಾನವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಆಲಿಯೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಪೈಲಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕಜಕಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ರಷ್ಯಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾವೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಆಲಿಯೇವ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಲಿಯೇವ್ ಅವರು ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>