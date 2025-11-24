ರೆಗೆ ಗಾಯಕ ಜಿಮ್ಮಿ ಕ್ಲಿಫ್‌ ನಿಧನ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಜನಪ್ರಿಯ ‘ರೆಗೆ’ (ಜಮೈಕಾ ಮೂಲದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರ) ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ಜಿಮ್ಮಿ ಕ್ಲಿಫ್ (81) ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>‘ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರ್ಛೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಜಿಮ್ಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೋಮವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೈಕಾ ಮೂಲದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>