450 ಡ್ರೋನ್, 70 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ

<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ರಷ್ಯಾವು 450 ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು 70 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಉಕ್ರೇನ್ನ ಐದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು, ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲು ಅತಿ ಚಳಿ ಇರುವ ದಿನಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 10 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಕದನವಿರಾಮ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಾರ್ಕಿವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>