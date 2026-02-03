ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
450 ಡ್ರೋನ್, 70 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ

10 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:02 IST
