ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: ವಿಜಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಪುಟಿನ್‌

<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡ್ನಿಪ್ರೋ ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, 12 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕೀವ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಜೀವಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ 458 ಡ್ರೋನ್, 45 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. 406 ಡ್ರೋನ್, 9 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 25 ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೇನೆ ಮಾತ್ರ ಗುರಿ– ರಷ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:</strong></p>.<p>ರಷ್ಯಾ ನಿತ್ಯವೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ತಾನೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಟೋವ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 82 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>ವಿಜಯದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ–ಪುಟಿನ್:</strong></p>.<p>'ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ವಿಜಯದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, 'ಆದರೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತಾಗಿ ಡೋನ್ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ಡೋನ್ಟೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪೋಕ್ರೋವ್ಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ನೋಹಾಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇನೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, 'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>