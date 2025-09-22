ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ: ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ:</strong> ‘ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್’ ಎಂಬ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂಬರಲಿರುವ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಈ ನಡುವೆಯೇ ರಷ್ಯಾ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಜತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ‘ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ‘ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದ ನಡೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದೂ ಪುಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>