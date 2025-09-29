ಕೀವ್: ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್‌, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ- ನಾಲ್ವರ ಸಾವು, 70 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾವು ನಿರಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 4 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಕೀವ್ನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಧಾನಿಯ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೀವ್ನ ಮೇಯರ್ ವೈಟಲಿ ಕ್ಲಿಟ್ಸ್ಕೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾವು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಂದಿದ 595 ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ 48 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 566 ಡ್ರೋನ್, 45 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಸೇನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ, ಉಕ್ರೇನ್ನ 41 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟ ಚಿಂತನೆ: ‘ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಮನವಿಯಂತೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ‘ಫಾಕ್ಸ್’ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು 1 ಸಾವಿರದಿಂದ 1,600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಸ್ಕೊ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>