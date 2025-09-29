ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೀವ್: ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್‌, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ- ನಾಲ್ವರ ಸಾವು, 70 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್‌, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ
ಎಪಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:23 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:23 IST
Russia Ukraine Conflict

