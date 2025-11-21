ತೈವಾನ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ– ಜಪಾನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಜಪಾನ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್/ ಟೋಕಿಯೊ:</strong> ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕವು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲವಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ತೈವಾನ್ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚೀನಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆಗ ಜಪಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ತಕೈಚಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನ.18ರಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಎದುರು ಆಕ್ಷೇಪ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ, ‘ತಕೈಚಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಜಪಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತೊಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಪಾನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್, ‘ತಕೈಚಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚೀನಾವು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚೀನಾದ ನಡೆಯು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>