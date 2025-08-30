ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ: ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್: ಸುಂಕ ಸಮರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್: ಸುಂಕ ಸಮರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾವು ಯುದ್ಧ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ: ಇರಾನ್
ನಾವು ಯುದ್ಧ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ: ಇರಾನ್
USAmericaDonald Trump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT