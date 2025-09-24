ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ | ‘ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು’: ಟ್ರಂಪ್‌ ವಾದ

ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:06 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:06 IST
ಹಲವು ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರಾಜಕತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
ಆಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು 80 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಕುಲದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ. ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಗಿರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಸುರಿನಾಮ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
