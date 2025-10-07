<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನೆಸ್ಕೊದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಖಾಲೀದ್ ಎಲ್-ಎನಾನಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೊದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. </p><p>ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 54 ವರ್ಷದ ಖಾಲೀದ್ ಅವರು 69 ವರ್ಷದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫಿರ್ಮಿನ್ ಮಟೊಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮಂಡಳಿಯು ಖಾಲೀದ್ ಅವರನ್ನು 55 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿತು. ಖಾಲೀದ್ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನೆಸ್ಕೊದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಡ್ರೆ ಅಜೌಲೆ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಈಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>