ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪಾಕ್‌ ಸೇನೆ ಅಂಗಲಾಚಿತ್ತು: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:13 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:13 IST
ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ವಿವಾದವನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.
– ಪೆಟಲ್‌ ಗೆಹಲೋತ್‌ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯೋಗ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
IndiaPakistanUnited Nations

