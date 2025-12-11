ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌’ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್

ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕ ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:46 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:46 IST
ಗ್ರೀನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಿಂತಲೂ ‘ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌’ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೂ ನೆರವಾಗಲಿದೆ
– ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವರು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
– ಹೋವರ್ಡ್‌ ಲುಟ್ನಿಕ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೆರಿಕ
Donald Trump

