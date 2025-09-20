10 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್’

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ / ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್’ ವಿಸಾ ನೀಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕ | ಎಚ್1–ಬಿ ವಿಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡುವ ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>‘ನಾವು ನೂರಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನವಿರಾಮ: ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ.<p>ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಸಾ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> .ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹತ್ಯೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>