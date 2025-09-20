ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

10 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್’

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಮೆರಿಕ | ಎಚ್‌1–ಬಿ ವಿಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ | ಎಚ್‌1–ಬಿ ವಿಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಅಮೆರಿಕ | ಎಚ್‌1–ಬಿ ವಿಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ: ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನವಿರಾಮ: ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನವಿರಾಮ: ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನವಿರಾಮ: ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಾರತದ ಟೆಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹತ್ಯೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಾರತದ ಟೆಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹತ್ಯೆ
ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಾರತದ ಟೆಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹತ್ಯೆ
AmericaUSADonald TrumpTrump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT