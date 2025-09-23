ಸಂಭಾವ್ಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಾಳಿ ತಡೆದ ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದಾದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಾಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 56 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>