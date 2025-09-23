ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಭಾವ್ಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಾಳಿ ತಡೆದ ಅಮೆರಿಕ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:12 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:12 IST
UNOUSA

