ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಎಚ್‌1–ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ; ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:54 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
USAH1B visa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT