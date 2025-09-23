<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಿದೇಶಿಗರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಲಸೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿಂತನ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಂಬದ್ಧ ನೀತಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಅನ್ಯರಂತೆ ಭಾವಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಅಲ್ಲದೇ, ‘ಈ ಕ್ರಮವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ’ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ವಕೀಲ ನವನೀತ್ ಎಂಬವರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ72 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಂತಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ‘ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಚೀನಾ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯತಂತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಕೌಶಲಯುತ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>