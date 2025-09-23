ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಭವಿಷ್ಯ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಸಂಭಾವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:11 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ranaji trophyManish Pandey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT