ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಬಿಹಾರ: ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದು ಏನನ್ನು?

ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:52 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ElectionBihar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT