ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ಚೀನಾ - ಜಪಾನ್ ಕದನ: ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ದ್ವೀಪ ಯುದ್ಧ

ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
JapanChinaAsiawar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT