ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಇಕ್ಕೀಸ್: ಗೆದ್ದು ಸೋಲುವ ಆಟ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:16 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:16 IST
ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಯುದ್ಧದ ಘೋರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ‘ಇಕ್ಕೀಸ್‌’ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ದೇಶ–ಕಾಲದ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ.
ಲೇಖಕ: ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಕ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕಾರ
