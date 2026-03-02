ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯೇ?

<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಲೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನೂ ತಲುಪುತ್ತವೆ. 'ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಾಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ 85 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವೇ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 75–80 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಬೆಲೆ 90–100 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತೀ 10 ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12–15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸರಳ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಒತ್ತಡ.</p><p>ಇದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ ಬೇಕಾದರೆ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ 83–84ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅದು 85–87 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.</p><p>ಹೀಗಾದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸದಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 3 ರಿಂದ ಶೇ 7 ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್, ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ' ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ 5 ರಿಂದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ₹65,000 ಮಟ್ಟದಿಂದ ₹70,000–₹72,000 ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಚಲನೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಣಿತೀಯ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ; ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ – ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು. ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು 600 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ – 'ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಕಟವೇ?' ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಯುದ್ಧಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇರ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಿದ್ದರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶೇ 6ರಿಂದ ಶೇ 7ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಆತಂಕವೇ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನವೇ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ವಿಭಜಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತೂ, ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p><p>ಯುದ್ಧದ ಸದ್ದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಲವಾದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಗ್ರಹ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾಕವಚದಂತೆ ನಿಂತಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ.</p>.<blockquote>ಲೇಖಕರು: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಜೈನ್ (Deemed-to-be University), ಬೆಂಗಳೂರು\r</blockquote>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>