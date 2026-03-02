ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles

ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯೇ?

ಡಾ. ಯೋಗಿತಾ ಕೆ. ಎಸ್.
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 17:38 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 17:38 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಲೇಖಕರು: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಜೈನ್ (Deemed-to-be University), ಬೆಂಗಳೂರು
InvestmentIsraelIranIsraeli attackIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflictprajavani special

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT