ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕುವೆಂಪು ಪಾಲಿನ ರತ್ನತ್ರಯರು

ವೈ.ಎಸ್‌.ವಿ.ದತ್ತ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮುಖ್ಯರು. ಈ ಮಹಾಚೇತನಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದವರು, ಮೂವರು ಗುರುಗಳು! ಮಲೆನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೀಜಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುತ್ರಯರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು.
KannadaKuvempuKannada literatureKannada PoemPoetryKannada Language

