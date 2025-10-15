ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
op ed editorial
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಇಸ್ರೇಲ್–ಹಮಾಸ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್‌ ನಡುವಣ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಲಿ.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:58 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:58 IST
