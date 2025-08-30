ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ | ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ನೆರಳು

ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಎಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒರಟಾಗುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವಿದೆ.
ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:57 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sangatha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT