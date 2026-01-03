ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಗತ | ವಿಮರ್ಶೆ: ಚಿತ್ರರಂಗದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು!

ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೋ ಟೀಕೆ–ಟಿಪ್ಪಣಿಯೇ ಅಪಥ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶಾಖ ಎನ್.
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 23:24 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 23:24 IST
Kannada Film Industrysangathacriticism

