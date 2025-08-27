ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಂಗತ | ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಹುಳು

ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಟಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:09 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:09 IST
sangathaJudicial reforms

