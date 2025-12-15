ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವಾಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ

Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಬಯಲುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಸುಸ್ಥಿರಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕು; ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಳಂಥ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ!
