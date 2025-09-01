ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ | ಗೆಲುವಿನ ಸೂತ್ರ; ಹಿಂಸೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ!

ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜನರಂಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಿಶಾಖ ಎನ್.
ವಿಶಾಖ ಎನ್.
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sandalwoodkannada MoviesViolenceFilmkannada movieSandalwood MovieKannada Film Industryfilms

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT