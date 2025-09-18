ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ಅಡ್ಡದಾರಿಯೇ ‘ಜನಪ್ರಿಯ’ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದರೆ…

ಪ್ರಸಾದ ಶೆಣೈ ಆರ್.ಕೆ.
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದು ‘ಅಡ್ಡದಾರಿ’ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯೂ ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
MusicSocial MediaTrends

