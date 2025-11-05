ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದುಬಾರಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಾಧನೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ‘ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ’ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:46 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:46 IST
Cricketsangatha

