25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 25 ಹುದ್ದೆ ಮೀಸಲು

<p><strong>ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 25 ಹುದ್ದೆ ಮೀಸಲು</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 23– ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ <br>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಜನತಾದಳ (ಯು) ಸದಸ್ಯರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲು ಇಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿರೋಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನೇ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮುಂದಾಗಿ ಮೀಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು <br>ಶೇ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ</strong></p>.<p>ಮೈಸೂರು, ನ. 23– ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ತಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>