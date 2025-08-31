25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯ್ತಿ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯ್ತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ</strong> </p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 30 (ಯುಎನ್ಐ)–ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಬಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯ್ತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಬಕಾರಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಏರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 1998ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 50 ಲಕ್ಞ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>