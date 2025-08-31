ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

BWF World Championships: ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ್‌–ಚಿರಾಗ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್‌– ಚಿರಾಗ್
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್‌– ಚಿರಾಗ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ Badminton: ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಮುನ್ನಡೆ, ಸಿಂಧು ನಿರ್ಗಮನ
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ Badminton: ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಮುನ್ನಡೆ, ಸಿಂಧು ನಿರ್ಗಮನ
BWF World Championshipsbadminton championshipSatwiksairaj RankireddyChirag ShettySatwik-ChiragBWF Badminton World Championships

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT