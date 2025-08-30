75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರ ಮರಣ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರ ಮರಣ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 29– ಭಯಂಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಈ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದುರಂತ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು.</p>.<p>ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಓವರ್ಹಾಲ್ ಸಬ್ಡಿವಿಜನ್ ಮುಖ್ಯರು; ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂಬಾಲದ ಭಾರತೀಯ ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಖಾ ಶಾಲೆಯ ಫ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೌಲ್ರವರು.</p>.<p><strong>ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತಾಧ್ಯಕ್ಷರು</strong></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 29– ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಇಂದು ಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆರಿಸಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>