75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

<p><strong>ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು</strong></p>.<p>ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10– ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಂದು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಡಿತರ ಪದಾರ್ಥ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. </p>.<p>'10 ಹಾಗೂ 12 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>