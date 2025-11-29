75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಲೀಜು ಪ್ರದೇಶಗಳನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ

<p><strong>ಗಲೀಜು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>, ನ. 28– ‘ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಗರದ 36 ಗಲೀಜು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಚೊಕ್ಕಟಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈಗಿರುವ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವುದೆಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಎನ್. ಕೇಶವಯ್ಯಂಗಾರರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಸೂರು ಕೆರೆಯ ದೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ತಾವು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯರ್ರವರು ವಿವರವನ್ನಿತ್ತು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ಇತ್ತರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>