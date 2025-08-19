75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ವಿದ್ಯಾವಂತ ತರುಣಿಯರಿಗೆ ಗಂಡಂದಿರು ಬೇಕು!

<p>ಗಂಡಂದಿರು ಬೇಕು!</p>.<p>ಜಲಂಧರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 18– ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಕರಾದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತರುಣಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟರಾದ ವಿಧವೆಯರ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ತರುಣಿಯರು.</p>.<p>ಈ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಜೀವನಾಧಾರವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ 25ರಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರುವ ಯೋಗ್ಯ ತರುಣರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಲಂಧರದ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಾಖೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಣ ಗಲಭೆ’</p>.<p>ಚಿಕಾಗೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 18– ನಿಗ್ರೋ ಕುಟುಂಬಗಳೆರಡು ಶ್ವೇತ ವರ್ಣೀಯರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಣ ಗಲಭೆ’ ಉದ್ಘುತವಾಗಿ, 200 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಅಡಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 6 ಮಂದಿ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣೀಯರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಗ್ರೋಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>