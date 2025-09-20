25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

<p><strong>ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ</strong></p>.<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19</strong>– ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕರ್ಣಮ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ, ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಹಿಳಾ 69 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿತು.</p><p>____</p>.<p><strong>ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್</strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19–</strong> ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ‘ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>