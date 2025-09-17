25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ನಾಪತ್ತೆ’ಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>‘ನಾಪತ್ತೆ’ಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ</strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: </strong>ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಜೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ (47) ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಾವು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗಿ’ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಾವು ಸೆ. 15ರಂದು ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮನೆಯವರು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬದ ಕಾರಣ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್: ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ</strong></p>.<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: </strong>ಭಾರತ ತಂಡದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾರತದ ಅಂಜಲಿ ವೇದ್ಪಾಠಕ್ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ಸ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರಾದರೂ ಅಂತಿಮ ವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>