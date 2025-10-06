75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮುಂಬೈ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ 53 ದಿನ ತುಂಬಿತು

<h2>ಮುಂಬೈ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ 53 ದಿನ ತುಂಬಿತು</h2>.<p><strong>ಮುಂಬೈ, ಅ. 5-</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ 53ನೆಯ ದಿನ ತುಂಬಿತು. 23 ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ 26 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯಗತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಹತೋಟಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಭಾ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏಳು ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<h2>ದಕ್ಷಿಣ ಮಲಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಕ್ರಮ</h2>.<p>ಜಕಾರ್ತಾ, ಅ. 5- ಅಂಬಾಯನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಮೊಲಕ್ಕಾಗಳ ದಂಗೆಕೋರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನುಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ತಂತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>