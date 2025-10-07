75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಸಂಕೇತ

<h2>ವೈಷಮ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಣೆ ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ</h2>.<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅ. 6–</strong> ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ವೈಷಮ್ಯ ತೊರೆದು, ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯನ್ನು ಹೊರಲು ಮುಂದೆ ಬರ ಬೇಕೆಂದು ಭಾರತದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಸರದಾರ್ ಪಟೇಲರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನು ದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೈಕ್ಯತೆಯು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದೇಶದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಸಂಕೇತ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 6</strong>: ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಡನೆ ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಧ್ವಜ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನೂತನ ಸಂಕೇತ ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕಸ್ತಂಭ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>