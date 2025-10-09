75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜನಮತಗಣನೆ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಿರ್ಣಯ

<h2>ಜೋಗೇಂದ್ರನಾಥ ಮಂಡಲ್ ರಾಜೀನಾಮೆ</h2>.<p><strong>ಕಲಕತ್ತೆ, ಅ. 8–</strong> ಪಾಕೀಸ್ತಾನದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಾಖಾ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಜೋಗೇಂದ್ರನಾಥ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇತ್ತರು.</p>.<p>ಪಾಕೀಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇವರು 8000 ಪದಗಳ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜನಮತಗಣನೆ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಿರ್ಣಯ</h2>.<p><strong>ಕರಾಚಿ, ಅ. 8–</strong> ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನಮತಗಣನೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.</p>.<p>ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರ ಸರ್ ಓವೆನ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>