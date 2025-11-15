ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮರಗಳ ಮಹಾತಾಯಿ 'ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ'

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರು
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಪದ್ಮಶ್ರೀ’ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
